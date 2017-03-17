中職取得一級賽事主導權 聽各球團怎麼說
新任體育署長林德福17日宣布，未來1級國際賽將交由中職負責組訓，中職聯盟與4支球團均樂觀其成，惟有球團對實際運作與執行仍有疑慮，都待日後進行討論。
桃猿領隊劉玠廷表示，站在桃猿球團立場，認同1級賽事交由中職主導，但執行面的問題包括爭辦相關賽事的主辦權歸屬問題，都還待討論釐清。
中信兄弟領隊楊培宏也有同樣的看法，他指出，組訓賽中既然包括「賽」，是否有包括比賽主辦權？站在球團立場會再溝通與配合，也會尊重政府的決定。
統一獅領隊蘇泰安則表示，中華隊組訓賽由中職主導是好的方向，但1級賽事的認定與未來運作模式，都待再討論。
(中時電子報)
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