新聞深喉嚨》燃煤大增 空污惡化 「綠色大躍進」真能造非核家園？

新聞深喉嚨

台電基隆協和發電廠4號機組16日上午跳機，黑色煙塵如雪花四處隨空飄散。居民人心惶惶批評協和電廠應變慢，任憑「黑雪」飄散，要求賠償。但基隆市府環保局說，「因為連續監測未超過法規標準，不會處分」。而這一幕，又讓台灣能源與環保間的拉鋸戰，再度浮上檯面！

在能源方面，去年勉強躲過的缺電限電危機，今年局勢更加嚴峻，核一，核二部分機組形同提前除役，供電吃緊、而替代的燃煤電廠增加發電機組，則讓中部空污問題更加惡化，根據台中市環保局資料，台中市固定的重金屬排放源，有高達91%的汞來自燃煤鍋爐，而光是台中市發電廠就占了台中市汞排放量的85%。缺電與環保的拉鋸更在社會各層面造成危機，在政府內部，2025「非核家園」才剛入法，但行政院長林全隨即坦承，今夏若缺電就得重啟核一核二；政府與民間，台塑燃煤執照遭撤照與彰化縣政府的行政訴訟爆出政治「陰謀論」；而在民間，這週「反空汙」，隔週末「反核電」…。這場拉鋸，到底怎辦？

能源跟空汙都有物理與科學原理，但在台灣，卻總是被政治人物拿來操作扭曲。蔡總統近日在個人臉書上Po出了一張台灣綠能的圖文，敲鑼打鼓宣傳「2025非核」，還說台灣的綠能轉型卓有成效，去年再生能源發電達到126.9億度是「歷史新高」。但蔡總統沒說的是，台灣一年需要超過2200億度電，綠能占不到5%，而這126.9億度綠能，其中大多是「以電發電」的抽蓄發電。蔡總統的圖文還大肆宣傳豬糞的沼氣發電，但這豈能當作基載電力？而最新消息是，為了不讓蔡總統的政策跳票，能源局決定「下猛藥」盤點所有中央機關建築的公有屋頂，強制要求包括法人機構、國營事業及學校在內的屋頂都要裝設太陽能板…，根本就是太陽能版的「大躍進」啊？《新聞深喉嚨》不反綠能，但是反對政客不負責任地做白日夢啊！

16日立法院國防外交委員會，由國防部長馮世寬報告「四年期國防總檢討」，而「重層嚇阻」的意義也首度由官方定調，是「拒敵於彼岸，擊敵於海上，毀敵於水際，殲敵於岸上」。但特別值得注意的是，在詢答過程中，部分民進黨立委明顯「做球」，特意強調要打擊對岸。而國防部也充分配合，首度證實國軍飛彈可以遠距打擊1380公里，包括南京，南昌，徐州，海南島等解放軍主要基地。相較於過去馬政府時期，兩岸淡化軍事對抗，新政府一直強調「攻擊」策略，這到底是什麼用意？是國防戰略真的180度大翻轉了？又或者又是什麼「內銷」的宣傳手法？該怎麼解讀？

繼前陸生周泓旭被調查局以涉嫌在台招募「共諜」逮捕，並且遭裁定收押後，16日調查局又逮捕了前副總統呂秀蓮的少校隨扈王鴻儒，指稱他在退役後赴中國大陸經商被對岸吸收，受命返台發展組織。對此，前副總統呂秀蓮表示，對王鴻儒沒印象，倒是民進黨立委劉世芳，立刻歸咎於「馬維拉」，說過去8年馬政府執政，「對中國大陸門戶洞開」，讓國人失去心防。近日，新政府先是要推「綠色恐怖」的《保防法》，匿名放話說台灣有5000名共諜潛伏在政府機關想「帶風向」，結果《保防法》受阻了，又改由民進黨立委出手，改個名叫《反滲透法》想捲土重來，而調查局同時卯起來收網抓「共諜」。一時之間，台灣彷彿回到了大街小巷牆上都寫著「匪諜就在你身邊」的年代，這背後到底有什麼樣的國安危機，或者政治算計？蔡總統加油！還有4998位共諜要抓噢！

美國國務卿提勒森到訪日本，在與日本首相安倍晉三會談時，公開坦承過去20年對於北韓的戰略性容忍政策「完敗」！而根據日本媒體報導，提勒森此行造訪日韓中國大陸，除了表面上的薩德與「習川會」等議題，私下還有更重要的任務，就是所謂的「X-DAY」行動。美國對於北韓已經不抱希望，因此已經研擬好了針對金正恩個人的「斬首行動」，以及針對核設施的「局部轟炸」，提勒森此行是要爭取日韓支持，以及中國大陸的默許，如此聳動的報導，真有可能嗎？同時間，美國總統川普就任後的首份年度預算，所有社福環保支出都被大砍，只有軍費大增約一成，川普到底想幹嘛？

3年前的3月17日晚間，一群年輕人正在立法院外濟南路上集會反對《兩岸服務貿易協議》，隨即衝進立法院內占領議場，就此改變台灣政治格局，與2300萬人的共同命運。3年過去了，當年幫著年輕人「看門」的政治人物們個個眉開眼笑攫取政治利益，其中有人當上總統，有人當了駐日代表，有人交棒女兒當了立委，還有人不但關說沒事，還等到了他自稱的「遲來正義」。而當年那群年輕人中，也有人搖身一變，身居廟堂之上成為他過去批評的那種人。但整個國家呢？服貿貨貿胎死腹中，當時被用來「打臉」馬政府的TPP也沒了。主要訴求之一《兩岸協議監督條例》再無人問津，連審查大戲都不演了。

「半分忠」落選了，換來了「一分瑩」；《服貿協議》開了逾百場說明會與公聽會被罵「黑箱」，輻射食品輸台3天開10場，「一例一休」完全沒開公聽會又不算「黑箱」了？這3年，我們到底得到了什麼？又失去了什麼？

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(中時電子報)