助聽語障學生提升表達能力，中市22名巡迴輔導教師一對一加強訓練

台中市有22名巡迴輔導教師，幫助聽語障學生提升表達能力。（圖／台中市府提供）

為協助聽力及語言障礙(聽語障)學生清楚表達，台中市政府教育局目前有22名聽語障巡迴輔導教師，服務164名聽語障學生，針對聽說讀寫一對一加強訓練，訓練項目包括構音、口語訓練、人際溝通等；巡迴輔導教師並會跟普通班教師、家長及語言治療師相互觀摩交流，協助提供學生適性教育。

教育局長彭富源表示，中市目前有164名聽語障學生，經學校評估校內資源及學生需求，提出聽語障巡迴輔導服務申請

，在22名聽語障巡迴輔導教師針對聽說讀寫進行一對一加強訓練下，加上普通班教師、家長、語言治療師等多方協助，有些原本不善於表達的聽語障學生，已可開口說話，還有學生參加學校舞蹈歌謠隊，唱歌表演。

就讀博屋瑪國小的四年級學生小宇(化名)，在接受聽語障巡迴輔導教師輔導前，有構音及語言理解上的障礙，常有發不出語詞的情形，課業學習跟不上班級進度，下課時間也常因聽不懂同儕的語意而造成衝突，影響人際關係。

三年級開始，接受聽語障巡迴輔導教師楊妮曼服務後，老師利用手勢輔助發音，並利用繪本情境引導口語表達，在一年的時間內，小宇的構音已有明顯改善，目前不需要利用手勢輔助，也因為構音及語詞理解的進步，已經能夠獨立處理人際互動，減少誤會語意的情形。

博屋瑪國小學務主任鍾欣秀表示，在東勢國小楊聽語障巡迴輔導教師的協助下，小宇從有嚴重構音問題及看不懂注音符號，進步到現在可以運用生活用語與他人交談，短短一年成效極大；每次開個別化教育計畫，小宇的家人也表示小宇進步良多，很感謝老師的協助。

南陽國小聽語障巡迴輔導教師張蕙雯說，擔任不同資源的橋樑有時候很辛苦，必須清楚知道服務個案的每位特教人員在不同學校出席的時間，甚至必須花數個星期溝通與協調；然而，當能成功整合專業資源、提供學生協助時，將會發現學生有顯著的進步，這是一種難以言喻的成就感。

彭富源強調，每個孩子都是非常重要的個體，協助提升聽障或語障學生的表達及學習能力，是教育局努力的目標；希望透過聽語障巡迴教師、專業團隊人員及輔具應用提供適切的服務，讓每個孩子都能接受最完善的適性教育。

此外，若班級導師及家長發現孩子有構音問題或聽力缺損，應積極尋求醫療系統、專業治療師的復健資源，也可透過學校為孩子申請聽語障巡迴服務，諮詢相關聽能、聽覺輔具、構音、語言方面的問題。

(中時)