14名故事媽媽走入錄音室把故事變成有聲書

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14名擅長說故事的媽媽們，在正聲雲林台協助下走入錄音間，錄下她們有聲書的處女作。（周麗蘭攝）

14個故事燒錄成3張共1000套，將贈送偏鄉的兒童照顧單位，讓善的種子不斷散播出去（周麗蘭攝）

斗六繪本館的故事媽媽們自製皮影道具說故事。（周麗蘭攝）

斗六市繪本館14名故事媽媽在正聲電台雲林台主持人訓練聲音表情後，走入錄音間，把好聽的繪本故事錄成有聲書，她們將帶著繪本CD到台中市惠明盲童育幼院，用聲音帶領看不見的他們，徜徉美麗境界。

正聲雲林台「聽見夢想的聲音」4年來深入社區用聲音陪伴需要的人，無意間得知斗六市繪本館有一群媽媽義工很會說故事，動念帶她們進錄音室，把動人的繪本故事錄成聲音。

14名故事媽媽們平常說故事信手捻來，但錄音說故事是另一回事，多次榮獲金鐘獎肯定的主持人白繼祥，指導媽媽們把繪本改寫成腳本，在故事裡尋找可以做音效的元素，培訓半年正式進錄音室。

故事媽媽林秀蓉說，錄音說故事的聲音要更有感情、更立體，把自己當主角一樣，更有臨場感。

故事媽媽隊長周秀甄表示，平日對一群小朋友說故事可看見表情，在空蕩蕩的錄音間只有音控師相伴，要更有想像力才講得精采。

正聲雲林台長楊長順表示，錄製了14個故事燒錄成3張共1000套，將贈送偏鄉的兒童照顧單位，讓善的種子不斷散播出去。

接下來將有10場說故事行動，前往偏鄉小校、育幼院、夜光天使班、台中惠明育幼院，透過故事的力量種下愛的種子。

斗六市長謝淑亞致謝正聲雲林台，讓志工媽媽們參與了一場愛的行動。

(中時)