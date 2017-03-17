一個都不能少 身障個管社工追蹤輔導

高雄市社會局設置「身心障礙者通報暨轉銜中心」，並由身心障礙者個案管理社工持續追蹤協助輔導，一個都不能少，外界讚譽真是超有心。

高雄市社會局無障礙之家主任陳桂英今天表示，為協助多重需求身心障礙者獲得適切照顧，社會局設置「身心障礙者通報暨轉銜中心」，並委託民間單位設置5區個案管理暨轉銜中心，以在地資源提供個別化、多元化的專業服務，協助身心障礙者及家庭解決所面臨的多重問題。

例如個案57歲的阿吉（化名）是極重度身心障礙者，未結婚也無子女，年輕時從事板模工作，工作不穩定，平常多與兄弟同住，後來也曾與姐姐合購一間公寓，但4年前姐姐因病過世，阿吉無法獨力負擔房貸，只得將房屋出售後租屋，也曾擔任鄰長每月有新台幣2000元補貼，生活算是自給自足。

不料，好景不常，阿吉去年顱內出血病倒，朋友發現立即送醫經緊急開顱手術後變成植物人，且有高血壓、糖尿病等慢性病，醫院社工聯繫家屬，都因年邁無能力，僅有姪子感念曾在年幼時受照顧，協助住院，但也無力支付醫療費。

醫院社工因而通報社會局無障礙之家身心障礙者通報中心，由社工前往訪視，與醫院社工協商規劃阿吉後續出院處理計畫，安置於護理之家，個案管理社工持續進行追蹤協助輔導。

陳桂英表示，個管中心社工接手後，多次至阿吉租屋處協助尋找存簿及相關證件，並請侄子擔任阿吉醫療緊急決策者，終於順利協助阿吉申請急難救助、低收入戶、身心障礙生活補助及住宿式照顧補助等，還連結慈善單位讓阿吉能在機構受到妥善照顧。1060317

(中央社)