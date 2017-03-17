李時珍機器人 望聞問切健康諮詢

工業4.0智慧機器人研發與教學在各大專院校積極推動，屏東私立大仁科技大學資工系結合藥學系開發李時珍機器人，可以初步為民眾進行中醫望聞問切的健康諮詢服務。中央社記郭芷瑄攝 106年3月17日

工業4.0智慧機器人研發與教學在各大專院校積極推動，屏東私立大仁科技大學資工系結合藥學系開發李時珍機器人，可以初步為民眾進行中醫望聞問切的健康諮詢服務。

大仁科大配合校慶，今天舉行李時珍人文暨中草藥產業交流研討會同時展示李時珍機器人原型及李時珍的3D浮空投影，學校表示，研發了2年，將中醫人體筋脈、語音人臉識別結合3D設計列印，可以進行中醫初步的望聞問切健康諮詢。

現場學生操作，經由人臉辨識，李時珍的3D浮空投影可以為諮詢的人「診斷」出體內濕氣太重、腎臟有問題或睡眠不足有黑眼圈等等，學校表示，未來，將把李時珍機器人原型及3D浮空投影結合，成為名符其實的「機器人李時珍」。

大仁藥學暨健康學院院長陳福安表示，去年舉辦兩岸李時珍人文暨中草藥產業交流研討會，今年擴大舉辦國際性研討會，研討會研討中草藥的利用、應用和開發，現場也有中醫義診及中草藥廠商產品的展示。

除了開發李時珍機器人外，大仁的資工機器人中心領先屏東地區所有大專院校，與研華科技合作，引進SCARA與DELTA型式機器手臂與控制機台，EtherCAT控制機台，GIGE工業相機，與相關周邊設備，完整建置1個具體而微的工業4.0標準彈性製造生產線，所有設備都是業界真實應用的等級，提供學生真正的工業4.0實作經驗。

大仁表示，2016年獲得教育部技職再造計畫新台幣1700萬補助，推動工業4.0智慧機器人研發與教學。1060317

(中央社)