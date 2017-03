丹麥檢方：鄭維羅引渡回南韓起訴

丹麥檢方已決定,要把遭彈劾下台的南韓總統朴槿惠閨蜜崔順實20歲女兒鄭維羅「引渡回她的母國起訴」。

路透社報導,崔順實遭控勾串朴槿惠施壓南韓大企業,要求對旗下非營利基金會捐款。兩人都否認不法。

丹麥檢察長辦公室(Office of the Director of Public Prosecutions)副主任阿山(Mohammad Ahsan)發布新聞稿指出:「經徹底審查南韓的引渡要求,我們認為符合丹麥引渡法(Danish Extradition Act)的所有引渡條件。」

鄭維羅(Chung Yoo-ra)有3天的時間決定,是否針對檢方決定向丹麥法院提出異議。

她的律師未立即回應置評要求。但律師本週稍早告訴路透社,有意針對任何引渡裁定提出上訴。(譯者:中央社何宏儒)1060317

(中央社)