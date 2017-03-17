丹麥檢方：鄭維羅引渡回南韓起訴

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丹麥檢方已決定，要把遭彈劾下台的南韓總統朴槿惠閨蜜崔順實20歲女兒鄭維羅「引渡回她的母國起訴」。

路透社報導，崔順實遭控勾串朴槿惠施壓南韓大企業，要求對旗下非營利基金會捐款。兩人都否認不法。

丹麥檢察長辦公室（Office of the Director of Public Prosecutions）副主任阿山（Mohammad Ahsan）發布新聞稿指出：「經徹底審查南韓的引渡要求，我們認為符合丹麥引渡法（Danish Extradition Act）的所有引渡條件。」

鄭維羅（Chung Yoo-ra）有3天的時間決定，是否針對檢方決定向丹麥法院提出異議。

她的律師未立即回應置評要求。但律師本週稍早告訴路透社，有意針對任何引渡裁定提出上訴。（譯者：中央社何宏儒）1060317

(中央社)