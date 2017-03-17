特休結算工資 這2個時間前要給勞工
勞基法施行細則今天傍晚預告，其中特休部分除了有3種給假方式外，其工資結算的日期，也明定需在年度終結的原約定工資給付日或終結後的30天內發給。
也就是說勞工的年度終結日為4月15日，發薪日為每月5日，其特休結算工資就必須在5月5日或5月15日前發給。
勞基法去年底修法通過，勞動部今天預告相關的勞基法施行細則草案，其中特休部分有依受僱日起1年內、曆年制跟事業單位的會計年度等3種給假方式外，也明定工資結算的日期、工資明細項目、刪除童工工資不得低於基本工資的70%等。
勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛說，根據施行細則草案，工資明細項目部分，需要包含勞雇雙方議定的工資總額；工資各項目的給付金額；依法令規定或勞雇雙方有約定的扣除項目金額（例如勞健保自付額）；實際發給金額。
黃維琛表示，特休發給工資應按照勞工未休畢的特休日數，發給1倍工資。舉例來說勞工月薪為新台幣3萬6000元，日薪為1200元，其有5日特休未休，其結清後可以領到的金額為6000元。
結清日期期限部分，黃維琛說，雇主應在原約定的工資給付日發給或年度終結後的30天內，也就是說勞工的年度終結日為4月15日，發薪日為每月5日，其特休結算工資就必須在5月5日或5月15日前發給。1060317
(中央社)
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