外國廚師包餃子影片走紅 陸網友很生氣

中國大陸一個美食微博帳號最近分享一段外國廚師「包餃子」的影片，由於包餃子手法特別，影片在網上爆紅，還引起大陸網友論戰。有些網友很生氣，說是在「侮辱餃子」。

根據騰訊視頻和觀察者網刊出的影片，外國廚師不是一張麵皮包一個餃子，而是攤開一張大麵皮，擠上一坨坨、成排的內餡，然後將大麵皮折一半翻上去，蓋好一整排餡料，並且壓實。

外國廚師最後用帶齒輪的滾刀一滾，像切饅頭般，切成小坨坨，餃子就包好了。

有中國大陸網友「憤怒」留言：「你們考慮過餃子的感受嗎？！」「恕我直言，你這是在侮辱餃子！！！!!」

也有網友大讚：「不會?皮的不會包的人可以借鑒」；「好聰明的歪果仁（外國人）」

但很快就有資深吃貨指出，「這本來就不是咱們中國傳統的餃子，而是義大利餃子（義大利語：ravioli）」。1060317

(中央社)