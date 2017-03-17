高鐵快捷全面換新 6輛低底盤大客運亮麗上路

高鐵快捷公路全面換新公車了！彰縣府爭取補助購置6部新車已經到位，從14日起逐日汰換，到21日全面新車上路。（吳敏菁攝）

「哇！驚喜」高鐵外捷公路新公車上路，採最新穎的低底盤，老人們也開心上、下車更方便。（吳敏菁攝）

高鐵快捷公路全面換新公車了！彰縣府因應彰化高鐵站通車，除了新闢公車路線，也爭取補助購置6部行駛該路線的公車，新車已經到位，從14日起逐日汰換，到21日全面新車上路，連日來公車族驚喜換新車囉！新公車採無障礙低地板，更能滿足高齡化社會旅運需求。

彰縣府運輸管理科長林僅宜表示，去年新闢「高鐵快捷公路」公車路線，行駛總長為21.4公里，行經員林轉運站、田尾、高鐵彰化、台鐵田中站等，共有13站，清晨5點30分第一班車，最晚班是晚上12點18，每天行駛58班次。

工務處長林漢斌表示，配合高鐵新闢公車路線，縣長魏明谷就積極向交通報公路總局爭取新車上路，目前這條公車路線由彰化客運經營，行駛1年來，每個月平均搭乘約2000人次，新公車上路後，希望能衝高人氣，帶動更多人利用公共運輸。

工務處表示，交通部公路總局補助1988萬元購置6輛新車，近日已經完成交車了，彰化客運以每天汰換1部新車上路，到下周二就全面都是新公車了，票價和一般公車的計費方式一樣，搭乘高鐵則免費。

「新車坐起來好安心」、「上、下車更舒適」，這幾天公車族很開心，老人稱許低底盤更方便上下車。工務處表示，這條新公路線，聯絡高鐵，也是行經田尾、田中等，是條觀光熱線，搭配最新穎安全無障礙低地板，提供更優質的無障礙設施，能擴大使用客群並滿足高齡化社會旅運需求。

(中時)