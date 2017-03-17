中市攤商收到千元偽鈔，警追出4件鎖定1嫌查緝中（陳淑芬翻攝）

中市第五市場傳出多家攤商收到千元偽鈔，第一警分局西區派出所16日下午獲報後，今天到市場查訪，初步追查已有4家攤商受害，目前已鎖定1名年約50歲男子涉案，警方調閱監視器影像進一步追查中。

警方調查，昨天下午接獲攤商報案指稱，15日上午10時許，有1名賣菜的阿婆發現收到1張千元偽鈔，她一時錯愕大喊「有偽鈔」，距離15公尺左右的攤商查看收款，發現1名來購買梅干菜的男子所給的千元大鈔也是偽鈔。

攤商指稱，該名男子年約50歲，向阿婆買菜後，就轉來以千元大鈔購買50元的梅干菜，因為當時顧客很多，未及時驗鈔，事後，聽到有攤商收到偽鈔，進一步查驗才發現。

警方接獲報案後立刻前往市場訪查，初步調查發現有4家攤商受害，但是其他2家攤商是事後清點時才發現，對於時偽鈔購物的顧客並無印象，警方已調閱周遭監視器畫面請攤商協助指認，積極查緝偵辦中。

警方表示，在第五市場發現的偽鈔，使用彩色噴墨印刷及貼有防偽線，雖品質十分粗糙，但若不經檢查仍可能遭魚目混珠受騙。警方提醒業者，使用偽鈔的嫌犯通常會挑選市場、攤販等光線較昏暗，人潮眾多時犯案，收到面額較大的鈔票，務必進行防偽檢查。

(中時)