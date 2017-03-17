嗶一下悠遊卡就可捐香油錢

悠遊卡用途廣泛，現在到廟裡也可以嗶一下捐香油錢。（張立勳攝）

悠遊卡用途廣泛，現在連到廟裡捐香油錢都可以使用，台北市松山慈祐宮，從農曆過年開始，在廟裡增設4台悠遊卡機器，嗶一下扣款100元，讓民眾捐香油錢更方便，不過香客反映兩極，有人覺得用現金比較有誠意，也有人覺得用用悠遊卡很方便。

北市松山慈祐宮董事長陳玉峰說，用悠遊卡捐香油錢，扣完款會列印收據，今年過年提供香客在廟裡使用悠遊卡扣款，1、2個月收到約1億香油錢，用悠遊卡扣款約占了50萬元 ，目前參拜香客，還是以長輩居多，悠遊卡扣香油錢，則是吸引到比較多年輕香客。

悠遊卡公司指出，目前已與松山慈惠堂、松山慈祐宮、大甲鎮瀾宮、北港朝天宮等宮廟合作，主要的悠遊卡應用為購買金紙、添香油錢。

其中，松山慈惠堂還可用悠遊卡購買歡喜如意球、補財庫金、或是點光明燈、太歲燈、五路財神燈等，每一樣全部都能使用悠遊卡付費，相當便利，也幫宮廟省下不少點鈔和收鈔的時間，至於松山慈祐宮、大甲鎮瀾宮、北港朝天宮等，未來有機會再延伸至點光明燈或其他服務，另外，淡水福佑宮也正在規畫裝設中。

(中時)