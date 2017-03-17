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立委賴瑞隆質詢，亞灣五大產業就位，中央地方每年定期會議追蹤。（吳江泉翻攝）

立委賴瑞隆長期關心高雄產業發展，今（17）日在院會總質詢時指出，亞洲新灣區是高雄由重工業城市轉型的契機，獲得行政院長林全的支持，林全承諾針對亞洲新灣區發展，每年進行兩次中央、地方協調會議，並責成由國發會主導。

賴瑞隆質詢時指出，長期以來台灣發展重北輕南，新政府應該積極扭轉南北間差距，改善高雄青年人口流出問題，讓所謂「北漂族」的人才，能回到高雄就業發展。

他表示，高雄市積極推動的亞洲新灣區，是高雄產業轉型最好的機會，但亞洲新灣區不應只是高雄的計畫，更是台灣的重大計畫，要由國發會等中央單位整合推動，才能加速進行。

賴瑞隆並以德國漢堡、法國馬賽為例指出，該兩城市過去也是工業城市，都是經由類似「港灣再造」的計畫，成功轉型成國家型港市合一大城市，分別創造出超過4萬個就業機會。

林全指示，亞洲新灣區推動中央由國發會主導，陪合高雄市政府，每年定期召開兩次會議，整合中央各部會及地方力量，全力推動亞洲新灣區的發展。

國發會陳添枝主委也說明，近日已完成的亞洲新灣區產業白皮書，統籌五大產業發展方向，包括體感科技(含VR/AR、穿戴式設備)、ioT智慧聯網應用發展、亞太郵輪觀光與遊艇休憩、智慧新城區和新南向政策基地，2017年度亦已編列2.2億新台幣來推動。

陳添枝強調，上述產業是搭配高雄區位優勢、配合國家南向政策所制定，未來會以國發會協調經濟部、交通部等相關部會一起推動，待制定詳細內容後會進一步確定該計畫，並框定總經費額度，未來與高雄市政府共同推動亞洲新灣區的發展。

(中時)