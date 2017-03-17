UBA》留下美好回憶 UBA Girls登上夢想舞台

UBA Girls登上夢想舞台。（大專體總提供）

邁入第30年的UBA大專籃球聯賽，不但比賽越來越精彩，本屆在富邦人壽的支持下，更發揮大學生的活力與熱情，組織「UBA Girls」表演團體，合計10人來自台藝大、世新、南臺科大、北市大、輔大、致理科大與台灣大學等學校，成為場邊「嬌」點，她們經過6周密集訓練，要在本周新莊比賽，站上夢想舞台。

UBA Girls帶動場邊氣氛。（大專體總提供）

大專體總此次辦理UBA Girls選拔，主要參考美國NCAA各校啦啦隊加油的模式。希望藉由大會專屬啦啦隊暖場的方式，炒熱UBA 30週年決賽現場氣氛。獲選的女孩們，經過專業講師密集訓練，包括舞技、彩妝等技巧，讓她們有滿滿收穫。

10名女孩中，來自南台科大的樂樂，是唯一的南部學生，她在訓練期間每周都特地搭車北上受訓，卻不以為苦，她說：「每次上來都收穫滿滿，不會感到辛苦，加上跟每個人的感情都很好，每次都是抱著期待的心情北上。」

「我已經大四了，希望為自己的大學生活留下經歷與回憶。」就讀南台科大資訊傳播系的樂樂強調，會來參加徵選，除了因為自己喜歡籃球以外，更希望為自己留下美好回憶，而透過訓練課程獲得彩妝等相關知識與技巧，更是一大收穫。

就讀北市大球類運動系四年級的小熊，則是運動員出身，跨足棒、壘球，熱愛跳舞的她，從小因就讀體育班，沒有機會參加舞蹈社團，一直引以為憾，如今大專體總舉辦徵選，她就決定嘗試，經過密集訓練後，終於獲得站上舞台的機會，她說：「很珍惜可以表演的機會。」

從運動員變成啦啦隊，小熊笑說，感覺受到更多人關注，更希望如果有機會，能進入演藝圈，改變從小一直以來的運動員生活。有趣的是，談到本次參加活動的最大收穫，小熊強調，就是多了一群感情很好的朋友，她笑說：「我是運動員，個性比較大辣辣，來參加UBA Girls，原本擔心會碰到很『假掰』的女孩，沒想到大家都很好相處，讓我多了一群好友。」

(中時電子報)