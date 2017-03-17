藍委送上陳情書 林全未接臉色不悅

行政院長林全（左）17日在立法院備詢時，國民黨立委呂玉玲（右）針對居民反對「桃園龍潭山坡地保育區新建發電廠」發言，並在質詢結束後遞上民眾的陳情書，但林全未伸手接下，手比向桌面請她直接放在桌上。（姚志平攝）

國民黨立委呂玉玲（右）針對居民反對「桃園龍潭山坡地保育區新建發電廠」發言，並在質詢結束後遞上民眾的陳情書，但林全未伸手接下，手比向桌面請她直接放在桌上，呂玲放下陳情書後轉身離開，林全瞪大了眼睛。（姚志平攝）

林全再次上台時臉色顯得有些不悅。（姚志平攝）

行政院長林全今（17）日在立法院備詢時，立委呂玉玲針對居民反對「桃園龍潭山坡地保育區新建發電廠」發言，並在質詢結束後遞上民眾的陳情書，但林全未伸手接下，手比向桌面請她直接放在桌上，呂玉玲放下陳情書後轉身離開，林全瞪大了眼睛，再次上台時臉色顯得有些不悅。

(中時)