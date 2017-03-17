員警耐心開導 搶救欲尋短女子

警方將賴女帶回派出所後，仍持續開導她。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣布袋分局布袋聯合所巡佐葉俊哲、警員蔡文展、吳馨予日前執行巡邏勤務時，半夜接到民眾報案，指布袋鎮第3漁港有民眾駕駛自小客車欲尋短，員警趕往漁港，不到10分鐘就發現賴姓女子坐在車上，面對警方詢問，賴女表示因心情不佳，喝了點酒，才會在港邊看風景，因漁港偏遠又四下無人，員警擔心離開後，賴女會一時想不開尋短，幾經交涉後先將她帶回派出所，並持續開導、勸說，好不容易讓賴女心情稍微好轉，最後同意由獲報趕到的家屬帶回家。

(中時)