阿蓮國小同學戶政新體驗 現場熱鬧滾滾
高雄市阿蓮戶政事務所今（17）日舉辦童萌會系列「戶政體驗營」活動，在戶所的精心規劃下，蘇校長及老師帶領179名小朋友進行角色扮演，過程中結合戶政的新措施「戶政線上e指通APP」的運用與戶所平時處理洽公的情景模擬的一系列活動。
小戶籍員們被安排在模擬及逼真的工作環境中，也學習處理可能出現的各種問題。而戶所主任親自與小朋友熱鬧地進行結婚等各項登記活動，其中有小朋友就發問，用手機也可以辦結婚喔！
活動中，小朋友天真的童言童語問說「今天妳要嫁給我嗎？」也抄熱了現場的氣氛。在阿蓮戶政所人員熱情接待、解說下，小朋友一聽說同學「有人要結婚」，全場也都七嘴八舌瞎起鬨了起來。
阿蓮戶政所今天有如菜市場熱鬧滾滾，最後每位參與活動的小朋友都大呼戶政常識滿載而歸。原來戶政便民服務工作不只是推廣戶政常識、便民措施及創新服務工作，也讓小朋友能親自下場體驗，提前讓學童有個另類的兒童節回憶。
阿蓮戶政所主任沈秀美表示，為了讓小朋友瞭解運用科技也能洽辦戶政業務更加方便、免等待、節省時間，特別舉辦「戶政童萌會」體驗營活動。
阿蓮國民小學有179名小朋友到現場感受新的體驗，小朋友經由角色扮演新婚夫妻，到戶政事務所申辦結婚、出生登記，和身分證、戶口名簿等證明文件核發作業流程。透過本次體驗及有獎徵答的方式教育小朋友瞭解戶政業務及法令，答對者獲得1份精美的紀念品，也讓他們知道如何保障自身的權益，藉以達到寓教於樂效果。
(中時)
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