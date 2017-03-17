全國首創智慧路邊停車收費 20日起永康區正南五街實施
全國首創的智慧創新路邊停車計費設施，將於20日起在台南市永康區正南五街啟用。交通局表示，停車費率仍將比照一般停車格位小型車每小時20元，但因採用車牌辨識紀錄，現場不會開停車繳費單，民眾可以持一卡通現場操作繳費機付費，或於20天內前往超商繳費。
交通局長林炎成表示，「科技新城」是台南市的四大施政目標之一，其中「全方位智慧交通」更與市民日常生活息息相關。交通局、台南應用科技大學與宏碁公司透過產官學三方合作，應用智慧城市與物聯網的概念，首創智慧創新路邊停車計費系統，並規畫正南五街16席停車格位作為示範路段，20日將正式上線，也期待這項創新的計費系統發揮功效，為市民創造更便利的停車環境。
林炎成還指出，依「臺南市公有停車場收費及管理自治條例」規定，正南五街停車費率標準以計時收費為原則，小型車每小時20元，並無發售月票，收費時間每天上午8時至22時止，例假日則照常收費。
林炎成說，民眾在該示範路段停車時，路邊停車系統可自動偵測車牌號碼，每一停車格旁也都設有1台繳費機，民眾只要停車，系統就會自動偵測車牌，將資訊送進資料庫，紀錄車子進出時間，不必再靠人工收費，也不會拿到停車繳費單，只要有一卡通即可現場操作繳費機付款，或事後再到超商繳費，這也是全國首創的智慧創新路邊停車計費模式。
交通局停車管理處處長黃俊傑也強調，近日已派員前往示範場路段夾單宣導，提醒民眾實施停車收費日期，讓民眾率先體驗智慧創新路邊停車計費模式所帶來的便利停車環境，也呼籲民眾切勿違規停車，避免受罰。
(中時)
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