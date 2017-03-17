郭雪芙剛出道長這樣 網友驚呆：這誰

張哲生分享郭雪芙剛出道照片。（圖／翻攝自張哲生臉書）

郭雪芙剛出道時模樣青澀。（圖／翻攝自張哲生臉書）

郭雪芙曾獲頒百大美女冠軍。（圖／中時資料照片）

網友討論郭雪芙剛出道照片。（圖／翻攝自張哲生臉書）

宅男女神郭雪芙當年拍攝速食店廣告出道，之後以Dream Girls成員踏入歌手圈，其後發展演員身分也頗具歡迎，外型甜美亮眼的她，曾擊敗蔡依林獲頒百大美女冠軍，人氣始終很旺。知名製作人張哲生今(17日)則挖出女神剛出道的照片，讓網友驚呆問：「這誰？」

張哲生剛剛在臉書說，今天整理硬碟時，發現在2008年年初辦的一個模特兒選拔中，有個熟悉的名字，他還記得第一次見到這名字就想到金庸小說中的「郭芙」，同年，這個女孩就以麥當勞雙魚寶廣告正式進入演藝圈，她就是郭雪芙。

對於郭雪芙剛出道照片曝光，讓許多網友直呼驚訝，紛紛說：「完全無法想像是同一人」、「應該只有雙眼皮有進化~」、「藝人的發育真的都在出道後！已羨慕～」，但也有人淡定說：「為啥我覺得沒什麼差？大家反應好激烈」、「沒什麼變，以前就是稚嫩，不會化妝打扮而已」。

(中時電子報)