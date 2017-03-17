配合白河木棉花季南市農村樂活公車加班營運
入選亞洲最美花海街道的台南市白河區林初埤木棉花道，已進入一年一度的火紅綻放期。台南市政府交通局為服務賞花遊客，特別協調客運業者於花季假日期間加開黃6-1農村樂活公車，讓遊客一併飽覽菁寮無米樂、土溝農村美術館的一日遊低碳輕旅行。
交通局長林炎成表示，白河區林初埤木棉花道世界聞名，入選全球最美的15條花海街道之一。鑑於林初埤鄰近還有菁寮無米樂社區、天主教堂、墨林文物館、土溝農村美術館，每年隨著木棉花季的到來，總會湧入大批人潮、車潮，為了服務遊客，大台南公車已於去年推出黃6-1農村樂活公車串聯所有景點，今年花季期間的3月18、19、25、26日及4月1、2、3、4日更將加密班次，平均30至40分鐘一班，遊客可在新營客運總站搭乘「黃6-1農村樂活公車」即可體驗豐富深度的農村生活及沿途美麗風景，暫時拋棄都市塵囂，來一趟免開車、免找停車位的純粹寧靜的低碳輕旅行。
公共運輸處處長黃耀國表示，想利用大台南公車遊賞林初埤木棉花道的遊客，除可搭乘黃6-1線可抵達林初埤外，也可在白河站搭乘黃15支線公車在「玉豐」站下車，再依指示牌步行100公尺後抵達木棉花季會場。
(中時)
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