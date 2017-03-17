台南鐵路地下化 增設兩處通勤站

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台南市區鐵路地下化已開工，預定2022年底通車屆時會增設兩處通勤站，發揮鐵路捷運化功能。

交通部鐵路改建工程局今天在例行記者會，介紹台南市區鐵路地下化規劃，全長8.23公里，總經費新台幣293.6億元。

鐵公局說，地下化路段，除將現有台南車站改為地下車站外，還增設林森站及南台南站2座地下通勤站，發揮鐵路捷運化功能，預計2022年底通車。

鐵工局說，地下化完工後，可消除23處鐵公路交叉點，包括：9處平交道、8處地下道、2處鐵路橋箱涵及4處陸橋，改善台南市區交通瓶頸，尤其尖峰時鐵路平交道前停等壅塞，另減少平交道行車死傷事故，提升行的品質。1060317

(中央社)