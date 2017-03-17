藍憂核食輸台 林全：沒安全就沒開放可能
行政院長林全今天表示，不會有任何核災食品進來，真的被核污染的食品怎麼可能進到台灣？沒有食品安全，就沒有任何開放的可能。
中國國民黨立委黃昭順下午質詢表示，總統蔡英文不斷強調要參加TPP（跨太平洋夥伴協定），美國總統川普退出TPP後，台灣對加入TPP目前的進度與態度？
林全表示，美國退出TPP後，TPP的運作目前似乎沒有新的方向，只要有助於台灣參加經貿組織，都會表示興趣。他並說，如果美國不進入TPP，台灣會與美國單獨協商，看能否與美國單獨簽署FTA（自由貿易協定）的可能性。
黃昭順問參加TPP的機會非常渺茫？林全直說「不」並表示，TPP剩餘的國家若仍願意形成一個組織，當然還是會表示興趣，但是目前TPP是不是還會繼續運作？怎麼運作？會不會再跟美國談？還要繼續觀察，目前沒有一個明確方向。
林全表示，貿易談判同時要考慮多個議題，所有開放都以與國際接軌做為基本原則來談，有關美國豬肉問題，不是台灣希望要談的議題。
黃昭順問台灣不會與美方做任何交換？林全表示，美國人不提，台灣不會提，任何表態對台灣是不利，雙方還沒談到FTA，還沒談到就這個問題坐下來討論，台灣不會做任何表態。
有關日本核食開放進口，林全說，日本核災區部分食品要不要輸入台灣的問題，一定要經過很客觀的數據，及充分的風險溝通，才會就這個部分評估，並不是外界認為會就核災食品進行開放。
他重申，不會有任何核災食品進來，真的被核污染的食品怎麼可能進到台灣；樂於與日本談任何貿易問題，所有食品安全都是洽談貿易的前提，沒有食品安全，就沒有任何開放的可能；至於日本核災區附近的食品要不要進來？安全第一做為考量，且要經過科學驗證。1060317
(中央社)
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