雲林樹仔腳天主堂 成立大聖若瑟朝聖地
雲嘉宗教盛事1雲林縣莿桐鄉饒平村樹仔腳天主堂，成立嘉義教區首座「大聖若瑟朝聖地」，並舉行127週年堂慶，副總統陳建仁及各界與會慶祝。
莿桐鄉饒平村舊名樹仔腳，當地鄰近濁水溪，堤岸邊種植防風林，因而得名；附近有知名的孩沙里獻納米原鄉及花海，從國道一號中山高速公路西螺交流道轉入莿桐可達。
樹仔腳天主堂主任司鐸（俗稱本堂神父）張欽真指出，2015年慶祝週年堂慶時，台北總教區榮休總主教狄剛受邀與會，看到庭院環境優美，有「聖若瑟亭、十四處苦路花園」等，且歷史悠久，建議申請為大聖若瑟朝聖地。
張欽真說，事經嘉義教區同意，歷經2年籌設，將於19日上午舉行成立朝聖地大典及127週年堂慶感恩祭，天主教嘉義教區主教鍾安住、副總統陳建仁、雲林縣長李進勇等各界將與會見證分享。
據樹仔腳天主堂歷史記載，鑑於聖堂主保是大聖若瑟，1998年由神父侯倉龍籌劃，侯氏家族與堂區教友奉獻，建造哥德式「聖若瑟亭」，與1982年落成的中國式八角型聖堂及露德聖母洞相互輝映，成為獨有特色。
張欽真表示，加拿大有世界知名的大聖若瑟朝聖地，在台灣有很多聖母瑪利亞朝聖地，例如屏東萬金天主堂，但是聖若瑟朝聖地卻少見，樹仔腳天主堂深感榮幸成立嘉義教區第一座「大聖若瑟朝聖地」。
值得一提的是，聖若瑟亭內有一尊「聖若瑟抱耶穌」聖像，是榮修總主教狄剛奉獻，為了籌設朝聖地，特地從羅馬奉請來台。
至於「十四處苦路花園」在紀念耶穌的受苦受難，拜苦路在感念耶穌的苦難，同時祈求產生面對生活苦難的力量，是1990年100週年堂慶，由熱心教友籌劃完成。
張欽真表示，主保的意思是榜樣、模範、效法與學習的對象，每一名教友領洗都會選擇一名聖人當主保，每一座教堂也會以一名聖人當主保，以其為效法的榜樣，宣傳福音，祈求賜福平安。1060317
(中央社)
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