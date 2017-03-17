小貨車司機自撞國小圍牆 命危送醫

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一輛自小貨車今天下午撞上淡水區新興國小圍牆，警消獲報到場後將駕駛送往淡水馬偕醫院，初步研判是司機心肌梗塞所致。

據目擊的校園警衛表示，下午3時22分許，自小貨車駕駛人從新興街直行往中山北路方向，沒減速撞斷校門口旁人行道鐵桿，直接撞上圍牆。

救護人員指出，現場校護提供學校裝設的AED對小貨車司機急救，同仁到達現場時校護正在CPR，消防隊員接手急救並使用AED，患者現場恢復心律後，送到淡水馬偕醫院。

警方指出，小貨車司機年約40歲，年籍資料不詳，警方正調查他的身分及事發原因。1060317

(中央社)