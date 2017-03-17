岡山區戶政所全新改造 從心出發
岡山區戶政所為了提供鄉親舒適清新的洽公環境，日前重新規劃整修，搭配活潑生動的壁畫，以高雄海洋世界為主題，並設置幸福拍照專區提供新人及洽公民眾拍照留念，讓所有民眾對公部門的既定刻板印象改觀，也感受到岡山戶政的全新翻轉。
岡山區戶政位於巷弄內，考量空間狹窄且設備老舊，在林建智主任的帶領規劃下，將櫃檯重新設計，拉近與民眾的距離，精心挑選舒適及顏色鮮艷的椅子，讓民眾申辦戶籍登記時能感受同仁的貼心服務，把原本掉漆的牆面改以顏色鮮明、生動活潑的海洋世界壁貼，讓整個戶政所的氛圍完全翻轉，還設置拍照專區讓民眾等待時可以拍照留念，當新人辦理結婚時貼心的提供新人立可拍照服務，並當場贈送照片，讓不少洽公民眾打卡按讚，感覺幸福就在這裡。
岡山區戶政所主任林建智表示，以往公務機關的空間設計造成的視覺傳達，常常讓洽公民眾感受不到服務的熱忱及温度，為了跳脫既往的框架冷景，著手全新改造辦公室，希望藉由加強環境硬體設施及綠美化來提供民眾及同仁舒適的辦公環境，提升行政效能，為民眾提供全方位及更優質的戶政服務。
(中時)
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