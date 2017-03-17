台西警了得 一日緝雙槍

台警偵破槍擊案，起出手槍。（許素惠翻攝）

槍擊案吳姓主嫌（中）接受警訊。（許素惠翻攝）

因毒品案遭通緝的嫌犯吳德進。（許素惠翻攝）

警方起出吳德進的槍毒。（許素惠翻攝）

37歲吳建璋和丁姓被害人有債務糾紛，去年12月9日下午3點多，夥同31歲林璟憲、27歲陳泓宇兩嫌，持槍打傷被害人小腿，警方追緝多時，本月9日將林、陳兩嫌拘提到案，但吳嫌仍在逃，警方透過親友斷其金援，策動他出面投案，上午吳終於出來投案，並取出制式貝瑞塔手槍1枝、彈匣1個，全案依槍砲與殺人未遂等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

此外，59歲的吳德進有毒品、槍砲、妨害性自主、公共危險等多項前科，因毒品案被雲林地檢署通緝，還擁槍自重，經警方布線查緝，上午將他緝捕到案，起出安非他命1包(10,9公克)、改造90手槍1把、子彈4顆等，依槍砲及毒品罪嫌移送法辦。

(中時)