台西警了得 一日緝雙槍
37歲吳建璋和丁姓被害人有債務糾紛，去年12月9日下午3點多，夥同31歲林璟憲、27歲陳泓宇兩嫌，持槍打傷被害人小腿，警方追緝多時，本月9日將林、陳兩嫌拘提到案，但吳嫌仍在逃，警方透過親友斷其金援，策動他出面投案，上午吳終於出來投案，並取出制式貝瑞塔手槍1枝、彈匣1個，全案依槍砲與殺人未遂等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。
此外，59歲的吳德進有毒品、槍砲、妨害性自主、公共危險等多項前科，因毒品案被雲林地檢署通緝，還擁槍自重，經警方布線查緝，上午將他緝捕到案，起出安非他命1包(10,9公克)、改造90手槍1把、子彈4顆等，依槍砲及毒品罪嫌移送法辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。