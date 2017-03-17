三民二戶所 行動戶政e起來
三民第二戶政所配合三民區公所區辦理灣愛里及寶業里等2里之鄰編組調整，該所於3月14日至16日以「行動戶政所」下里駐點，服務里民換發國民身分證與戶口名簿，獲得里長及里民一致讚賞。
三民第二戶政所主任吳淑惠表示，自民政局成立「高雄市行動戶政所」創新服務措施以來，e化行動力十足，有需要的市民朋友只要一通電話、一個預約直接在服務據點，藉由行動載具設備連結戶政資訊系統接受服務，不必來回往返奔波戶政事務所，此次里鄰調整，就是讓市民朋友就近在里直接辦理戶籍申請事項，讓民眾感受到戶政這個好厝邊，服務最蓋感心。
「行動戶政所」除提供到府、到校、到機關服務外，該所於高雄銀行灣內分行、建工婦產科診所、社會局長青關懷站、民族老人活動中心等處安排駐點服務，歡迎市民朋友多加利用。（詳細時間、地點-查詢網址http://sanmin2-hr.kcg.gov.tw/戶政公告）
(中時)
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