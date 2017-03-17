詐騙集團假冒華信客服 金大學生痛失5萬餘元

詐騙集團假冒華信航空客服行騙，金門熱心民眾在臉書提醒大家留意。（警方提供）

詐騙集團假冒華信航空公司客服人員「畫虎爛」騙錢，1名金大學生匯款後驚覺上當，警方據報趕緊協助凍結款項，但匯入人頭帳戶的5萬1550元，已在10分鐘內遭車手提領一空。金城分局提醒民眾留意，小心成為下一個受害人。

這名金大學生是在昨晚21時許，神情慌張含淚向金城分局值班員警張峻豪報案指出，他在當晚20時30分許，接到+886227941579的電話號碼，對方自稱是華信航空客服人員，並說因公司內部作業疏失，誤將他加入航空公司會員，如果未予取消，每年會扣款新臺幣3萬6000元，還指示他前往ATM操作取消加入會員。

由於該名「客服人員」對其個人資料及搭機紀錄瞭若指掌，加上報案的大學生聽到每年會定期扣款，一時緊張而未詳加查證，就依對方指示匯款新臺幣5萬1550元至指定帳戶，但在匯款後馬上驚覺遭到詐騙，趕緊向警方報案求助。

值班員警張峻豪火速協助凍結該筆款項，但最終確認在匯入指定帳戶後，不到10分鐘就遭詐騙集團車手提領一空。

警方指出，本月12日也有1位盧姓民眾接到詐騙集團假冒華信航空客服人員，謊稱他之前搭乘的機票有問題，指示他去ATM匯款解決。還好他當下直覺是詐騙集團，不予理會之外，還很熱心的在臉書發布訊息，提醒鄉親小心上當。

金城分局長李智源表示，ATM並沒有解除分期付款的功能，來電顯示開頭+為國際電話，也莫輕易接聽，民眾接獲不明來電而涉及帳戶匯款，更應提高警覺，也可向165反詐騙諮詢專線或當地派出所查證，確保自身財產安全。

(中時)