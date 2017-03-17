公墓法會誰來辦 地藏王決定
法會誰來辦，地藏王決定！水林鄉公所為避免人情包袱及低價搶標弊端，以提昇法會及普渡品質，將今年清明祈福法會暨普渡儀式的發包權交由地藏王決定，上午有7業者到公墓擲筊競標，最後由順心禮儀社擲得最多聖杯得標。
普度法會由神明決標，雖是創舉，但競標者都大表認同指出，普度法會原本就是地藏王職司的權責，由祂來決定，不論選上誰，大家都心服口服，而被選上者也不敢苟且，會盡心盡力為地藏王服務，辦好法會。
競標的7家禮儀社業者匯集在水林鄉蕃薯厝公墓，由地藏王菩薩坐鎮，負責人先上香稟告，鄉公所民政課長楊聰喜說明擲筊得標規則後，逐一唱名擲筊，結果由順心禮儀社雀屏中選，負責人黃冠中高興地感謝地藏王，強調競標方式雖特別，但公開公平，一定盡全力完成地藏王交付的任務。
鄉公所主任秘書李三彬說，每年清明節依慣例都在公墓舉辦大型普度法會，經費8萬6000元雖未達10萬元，可以不必上網公開招標，由公所審評甄選即可，但因每年主辦的禮儀社都辦得不錯，很難選擇，鄉長陳怡帆因而指示交由地藏王來選，一切公開透明，沒有人情壓力，也無低價搶標問題。
(中時)
關鍵字：地藏王
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