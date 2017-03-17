對症下藥 婦女甩更年期不適

為陪伴婦女正確迎接更年期，門諾醫院美崙總院及壽豐分院開設了更年期門診，提供更年婦女們更貼心的諮詢服務。（門諾醫院提供）

為陪伴婦女正確、樂觀的迎接更年期，門諾醫院美崙總院及壽豐分院開設了更年期門診，由婦產科程得勝醫師看診，期盼透過醫師的專業以及豐富的臨床經驗，提供更年期的婦女朋友們，更貼心的諮詢及服務。

門諾醫院婦產科醫師程得勝指出，更年期大多是指48歲至52歲間的婦女，因女性荷爾蒙分泌逐漸減少，月經週期和經期變得不規則，常見「更年期症候群」症狀如：熱潮紅、盜汗、心悸、失眠等，但因人而異，也有人完全無感，只要在醫師評估下用藥，就能輕鬆自在渡過更年期。

程得勝進一步說，台灣一般婦女停經年齡約50歲左右，相較於歐美婦女更年期的不適症狀，台灣女性的比例相對較少，保持室內環境乾燥、盡量不要待在悶濕潮濕的地方、避免食用含咖啡因、酒精及辛辣食物、多補充水分並降低緊張的生活步調，就能降低發熱潮紅等不適。

他也建議更年期婦女每天補充一杯豆漿，改善更年期的症狀，尤其黃豆中的大豆異黄酮對於更年期女性來說，大豆異黄酮的功效就類似植物雌激素，可以調節更年期的症狀。但如果是容易消化不良、腹脹、腹瀉的人，就不建議喝，呼籲女性朋友，要多愛自己、了解自己的身體狀況，才能即早發現，正確治療。

(中時)