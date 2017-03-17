對症下藥 婦女甩更年期不適
為陪伴婦女正確、樂觀的迎接更年期，門諾醫院美崙總院及壽豐分院開設了更年期門診，由婦產科程得勝醫師看診，期盼透過醫師的專業以及豐富的臨床經驗，提供更年期的婦女朋友們，更貼心的諮詢及服務。
門諾醫院婦產科醫師程得勝指出，更年期大多是指48歲至52歲間的婦女，因女性荷爾蒙分泌逐漸減少，月經週期和經期變得不規則，常見「更年期症候群」症狀如：熱潮紅、盜汗、心悸、失眠等，但因人而異，也有人完全無感，只要在醫師評估下用藥，就能輕鬆自在渡過更年期。
程得勝進一步說，台灣一般婦女停經年齡約50歲左右，相較於歐美婦女更年期的不適症狀，台灣女性的比例相對較少，保持室內環境乾燥、盡量不要待在悶濕潮濕的地方、避免食用含咖啡因、酒精及辛辣食物、多補充水分並降低緊張的生活步調，就能降低發熱潮紅等不適。
他也建議更年期婦女每天補充一杯豆漿，改善更年期的症狀，尤其黃豆中的大豆異黄酮對於更年期女性來說，大豆異黄酮的功效就類似植物雌激素，可以調節更年期的症狀。但如果是容易消化不良、腹脹、腹瀉的人，就不建議喝，呼籲女性朋友，要多愛自己、了解自己的身體狀況，才能即早發現，正確治療。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。