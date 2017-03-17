民代建議政府大力宣傳台南特產鮮蚵

台南市議員李文正（左）親手示範撥鮮蚵，並與議員李退之（右）一起生吃。（洪榮志攝）

牡蠣盛產期即將來臨，台南市議會建設委員會今天舉辦台南鮮蚵品嘗宣傳座談會，並決議建請台南市政府每年三月中旬舉辦鮮蚵促銷活動，配合產期大力宣傳鮮蚵美食發展觀光帶動經濟。

市議會民政委員會召集人李文正、蔡淑惠及議員李退之、吳通龍等人也都品嘗鮮蚵所做的美味料理，大家都讚不絕口；李文正還親手示範撥鮮蚵，並和李退之一起生吃。

李文正表示，他從小住在海邊，可說是吃牡蠣長大，這與他現在還能跑馬拉松可能有關係；他還說，研究也證明，牡蠣有豐富的營養，男人吃了身體會更強壯，女人吃了也會養顏美容，台南是鮮蚵的故鄉，現在盛產期也即將來臨，價格也比較便宜了，這個時候應該是吃鮮蚵最好的季節。

李文正強調，牡蠣對環境相當敏感，去年因為雨水太多，造成牡蠣產量減少，價格高漲，影響大家消費的意願；他去歐洲觀光吃當地的牡蠣，數量少又很貴，所以在台灣普遍都能夠吃到牡蠣，應該好好宣導成為發展美食觀光重要的本錢。

(中時)