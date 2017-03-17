開罰曾簽承諾書學校？ 潘文忠改口：糾正就好
教育部今天表示，國內157所大學中有72所曾簽署一中承諾書，違背兩岸關係人民條例的立法精神，很不恰當，教育部將立即發函糾正，但由於各大學簽署的形式和文字內容都有多種態樣，哪種才會被糾正，教育部長潘文忠說，中性描述、一般的邀請可以，但不得有限縮學術自由的允諾，過去曾簽署不適當的文件，教育部皆不予以承認。
潘文忠表示，國內有72所大學曾經提供對岸學校類似文件，文字內容不盡相同，但教育部認為，只要有「承諾不涉及...」的內容，就算是違反學術自由，而這是台灣最重要的核心價值，應該捍衛，但若只是中性的描述或是邀請就沒有爭議。
至於未來是否要有固定格式讓各校有所依循？潘文忠沒有正面回應，但相較於日前大動作咎責曾簽署文件的學校，潘文忠則改口說，發函糾正就好。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。