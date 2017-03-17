開罰曾簽承諾書學校？ 潘文忠改口：糾正就好

教育部今天表示，國內157所大學中有72所曾簽署一中承諾書，違背兩岸關係人民條例的立法精神，很不恰當，教育部將立即發函糾正，但由於各大學簽署的形式和文字內容都有多種態樣，哪種才會被糾正，教育部長潘文忠說，中性描述、一般的邀請可以，但不得有限縮學術自由的允諾，過去曾簽署不適當的文件，教育部皆不予以承認。

潘文忠表示，國內有72所大學曾經提供對岸學校類似文件，文字內容不盡相同，但教育部認為，只要有「承諾不涉及...」的內容，就算是違反學術自由，而這是台灣最重要的核心價值，應該捍衛，但若只是中性的描述或是邀請就沒有爭議。

至於未來是否要有固定格式讓各校有所依循？潘文忠沒有正面回應，但相較於日前大動作咎責曾簽署文件的學校，潘文忠則改口說，發函糾正就好。

(中時)