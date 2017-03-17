從草堂到八角堂 樹仔腳天主堂獨樹一幟
雲嘉宗教盛事2雲林縣莿桐鄉饒平村樹仔腳天主堂，從屋頂用稻草蓋的小教堂，到中國式八角型巍峨教堂建築，成為獨樹一幟的特色。
樹仔腳天主堂將於19日成立天主教嘉義教區第一座、國內少見的「大聖若瑟朝聖地」，教區主教鍾安住、副總統陳建仁、雲林縣長李進勇及各界參與揭牌大典，再添新特色。
莿桐鄉饒平村舊名樹仔腳，當地鄰近濁水溪，堤岸邊種植防風林，因而得名；附近有知名的孩沙里獻納米原鄉及花海，從國道一號中山高速公路西螺交流道轉入莿桐可達。
根據樹仔腳聖若瑟天主堂歷史記載，1875年至1880年期間，台灣中部只有彰化羅厝及嘉義沙崙2處天主堂，兩地傳教士每月互相拜訪，因而促成樹仔腳天主堂的設立。
1890年期間，西班牙道明會神父在樹仔腳租了一間竹屋做為道理廳開始傳教，逐漸拓展，但經過中日戰事，直到1901年才恢復傳教活動，之後購買土地，奠定教堂基業。
樹仔腳天主堂現任主任司鐸（俗稱本堂神父）張欽真說，教堂歷史從草屋、木造、水泥磚造、建圍牆到開辦幼稚園、幫助弱勢等，拓展教務，成為珍貴歷史。
據堂史記載，1982年落成中國式八角型教堂及露德聖母洞；1990年建造大門中國式牌樓，在堂區廣場邊綠地，熱心教友籌劃完成「十四處苦路花園」；1998年建造哥德式「聖若瑟亭」，樹仔腳天主堂建築中西合璧，吸引參觀及拍照。
樹仔腳天主堂開教公元1890年，至今有127年歷史，是天主教嘉義教區百年教堂之一，獨樹一幟的建築是其最大特色，如今加上「大聖若瑟朝聖地」之名，再添光輝。1060317
(中央社)
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