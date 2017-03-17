72大學涉爭議承諾書 教部發函糾正
經過2週清查，教育部長潘文忠今天宣布，共有72所大專校院，涉與中國大陸出具「不適當的承諾書」，將立即發函糾正。並要求未來校際簽署的書約，都需於1個月前報審。
世新大學終身教育學院去年12月20日發出簽署研修承諾書，邀請11位陸生今年2到6月來台上課。承諾書保證「課程內容不涉及任何政治敏感活動」，且不從事任何有關「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」等方面活動，引起社會熱議。
後續又有多校被立委、媒體爆出曾簽署類似「承諾書」，因此教育部長潘文忠日前在立法院承諾在2週內完成清查，今天正式宣佈結果。
根據教育部清查，94年至106年間，共有72所國內大專校院，提供中國大陸方研究生「承諾書」。另一方面，陸方共有26省（市）要求提供承諾書，最多為浙江省。
事件爆發第一時間，潘文忠認為世新已違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第33之3條，將向各校咎責。不過今天公布清查結果，教育部的處理方式是「立即發函糾正」，並未談及其他罰則或裁處。
潘文忠解釋，各校提供承諾書，已明顯違反兩岸人民關係條例的「立法精神」。但考量學校出具承諾書是多年來的普遍現象，過去教育部也沒有對法條適用範圍做出明確界定，導致學校對法規的解讀有所偏差，才以糾正的方式處理。
潘文忠表示，「承諾書」的樣態很多，且提供的單位各種層級都有，各校內部程序不一，甚至是承辦人收到對岸單位要求，就直接提供。教育部針對「行政程序輕率」糾正各校。1060317
(中央社)
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