樹仔腳天主堂建成點滴 看得見齊心奉獻

雲嘉宗教盛事3雲林縣莿桐鄉饒平村樹仔腳主堂，至今有127年歷史，是嘉義教區百年教堂之一，建成的點點滴滴看得見教會、教友齊心奉獻的痕跡，才能成就今日成為「大聖若瑟朝聖地」的殊榮。

樹仔腳天主堂將於19日成立天主教嘉義教區第一座、國內少見的「大聖若瑟朝聖地」，教區主教鍾安住、副總統陳建仁、雲林縣長李進勇及各界參與揭牌大典。

根據樹仔腳聖若瑟天主堂歷史記載，教堂於1890年開教，1982年落成中國式八角型教堂及露德聖母洞；1990年建造大門中國式牌樓及「十四處苦路花園」；1998年建成哥德式「聖若瑟亭」，教堂建築中西合璧的風格獨樹一幟。

民國46年次的樹仔腳天主堂現任主任司鐸（俗稱本堂神父）張欽真說，這裡就是他和妹妹的出生地，父親在當地傳道20幾年，取名意義在於「欽從真天主」。

指著自己出生的地方（現在已拆除），娓娓道出天主堂的點滴，以前這裡有幼稚園，僱人踩三輪車接送鄰近村莊兒童上下學，協助照顧弱勢家庭，每天打鐘晚禱後青年教友都要學習道理和進修，是神父、修女、傳教員及教友的搖籃，他就是受培育而成的神父之一。

張欽真如數家珍說，八角型教堂內，聖體龕仿中國建築型式製成，是教堂的中心；另有一尊「聖若瑟抱耶穌」聖像，是西班牙神父來樹仔腳傳教時帶過來，已有100多年歷史，打從記憶中就有，非常珍貴。

聽到樹仔腳天主堂要成立「大聖若瑟朝聖地」，並有中央官員要來揭牌，鄉間村莊民眾非常驚喜，奔相走告小小地方也要出大名，教友們更是幫著布置忙進忙出。

今年67歲在地人侯倉吉說，出生於民國元年、建築師傅的父親侯福順在世有一個心願，希望建造一座「聖若瑟亭」，於是由他設計圖樣，父親手作，加上1名僱工，歷經1年半建成，這是他一生最值得高興的事。

侯倉吉表示，「聖若瑟亭」的完成，是在胞兄侯倉龍神父籌劃，以及家族和教友們奉獻完成，樹仔腳天主堂的建成，看得見教會與教友齊心奉獻的痕跡。1060317

(中央社)