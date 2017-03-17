公墓遭亂倒垃圾 掃墓民眾差點進不去

清明節將到來，許多民眾為避免擁擠都會提早掃墓，但宜蘭蘇澳第四公墓日前因有人偷倒大量垃圾，臭氣沖天，土地管理機關的工業區乾脆封路，一度讓掃墓民眾差一點就進不去。

宜蘭縣蘇澳鎮第四公墓是全鎮最大，也是位龍德工業區內的大型墓區，因為當地出入民眾不多，加上工業區入夜後幾乎沒人出入，沒想到就成為不肖人士濫倒廢棄物的天堂。

日前，有民眾發現，第四公墓聯外道路沿途被丟滿垃圾，這些垃圾主要是事業廢棄物，還有不要的家具和廚餘等，「綿延」至少上百公尺，前往掃墓的民眾都會聞到陣陣惡臭。

為了防止不肖民眾傾倒廢棄物，土地所有者的龍德工業區之後索性用封路來解決，沒想到這一封就連想要出入掃墓的民眾也進不去，於是向蘇澳鎮公所陳情。

蘇澳鎮公所今天說，已經請龍德工業區從即日起到清明節期間，每天白天開放讓民眾方便進出掃墓，並請警方加強巡邏，當地也已經加裝監視器，清明節過後就會封閉。此外，龍德工業區也已經報警處理，誓言將把不肖人士揪出。1060317

(中央社)