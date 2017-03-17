少年安置機構集體性侵 多人涉案受害

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南投縣一家少年安置機構發生男男性侵案，初步查出4人涉案、4人遭侵犯，次數近10次，由於機構仍運作，檢方持續擴大偵辦。

南投縣一家少年安置機構內部發生集體性侵案，目前已知有4名加害人、4名受害人，其中一名涉案的21歲陳姓男子還是安置期滿轉任機構管理員，陳男坦承曾以霸凌方式性侵被害人，今天以新台幣5萬元交保，另3名涉案未成年少年則移送少年法庭。

南投縣政府社會及勞動處去年12月通報南投地方法院檢察署，一家私立安置機構民國103年到104年發生多次猥褻及性交案件，經檢察官黃慧倫依減少被害人重複陳述程序偵訊，並深入追查，認為情節嚴重，且機構仍在運作、查無向主管機關通報紀錄。

檢方表示，考量機構內恐有其他受害人、加害人，主動簽分偵辦，並指揮南投縣警察局婦幼隊組成專案小組，經事證蒐集齊全，15日向南投地方法院聲請搜索票獲准，搜索機構行政中心、學員宿舍共5處，並同步聯繫南投縣政府社會及勞動處實施行政稽查。

檢方表示，經搜扣證物、偵訊涉案人員、機構負責人、工作人員等相關證人，初步查獲妨害性自主行為近10起，被害少年4人，涉案人數4人；被害人已另行安置其他機構，全案循線擴大偵辦，以保護兒童及少年、維護社會善良風俗。1060317

(中央社)