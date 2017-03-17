提勒森：美對北韓耐心已失

我要評比

美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）今天在拜訪南北韓非軍事區後表示，美國對擁核的北韓「策略性耐心」已結束。

法新社報導，提勒森在和南韓外交部長尹炳世（Yun Byung-Se）的聯合記者會上表示：「策略性耐心的政策已經告終」。

他說：「我們正在探尋新範圍的外交、安全和經濟措施。所有選項都在檯面上。」1060317

(中央社)