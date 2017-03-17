主導棒球一級賽事 中職：負責積極參與
體育署長林德福今天正式上任，也宣布未來棒球一級賽事由中職主導，對此中職表示，職棒應負起一切的責任積極參與。
中華隊這次在世界棒球經典賽（WBC）吞下3連敗，不但未能獲得晉級，也因在分組中墊底，下屆經典賽還必須從資格賽打起。
中華隊兵敗首爾後，檢討聲浪不斷，尤其棒協、中職間的「心結」問題再度浮上台面，林德福今天正式上任後，也對此宣布重大決策。
林德福表示，未來世界棒球經典賽等一級賽事的組訓及參賽工作將由中職負責，棒協則專注於亞運及各級國際賽事的組訓與參賽、基層棒球人才的培育及國際棒球事務的發展。
對此，中職今天表示，會長吳志揚與林德福日前已當面進行溝通，吳志揚隨後也與4球團常務理事交換過意見，並將4球團的初步共識，轉達給體育署，相信體育署會做出適當的決定。
中職表示，聯盟的立場認為，一級賽事至關重大，職棒應負起一切的責任積極參與，包括選訓賽以及主辦相關賽事在台舉行並辦好比賽，這都是聯盟不可推卸的責任，同時，聯盟也將研訂回饋機制，協助基層棒球運動發展。
中職說，聯盟非常感謝林德福的協調，在這麼短的時間內即規劃出大方向；不過，實務運作的問題需要時間來研究，聯盟已敲定常務理事會於近期內舉行，進一步討論相關議題。1060317
(中央社)
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