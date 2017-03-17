活絡台東觀光 商業司邀業者北上行銷
去年尼伯特颱風重創台東產業，經濟部商業司18.19日在台北市西門紅樓北廣場舉辦「樂活Go購台東趣」露天市集，邀集台東30多家特色店家、民宿聯合促銷，活絡台東觀光商機。
這項露天市集將於明天下午登場，精選台東知名農產伴手、文創工藝、及旅遊行程等聯合促銷，現場將祭出滿額再送等多項好康，以及限時限量特賣，用銅板價就可把台東限定美味、特產帶回家。
現場更有台東旅遊達人為民眾解說怎麼玩台東？除必搭乘熱氣球一覽高台美景外，「玩Good鹿野」串連鹿野、池上、關山私房景點，也將精選4條私房行程，帶來深度台東人文農村之旅，帶領民眾發現台東不一樣的風貌。
活動另有互動闖關遊戲，包括「開運戳戳樂」有獎徵答、「東GO!尋寶趣」攤位收集關卡章戳，完成尋寶圖即可兌換免費商品。開幕當天前50名還有「來就送」池上米、白金米二選一，打卡再送爆米花。
商業司表示，尼伯特颱風的重創加上近來陸客銳減，嚴重衝擊台東觀光及相關產業，因此特別投入資源結合當地業者聯合行銷推廣台東地方特產及旅遊，邀民眾同前來體驗道地台東好味道及好風情，也期能再創台東旅遊熱潮，活絡當地商機。 1060317
(中央社)
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