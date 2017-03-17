名家視評》黃介正:習川首會 台灣必須高度重視(若無法收看，請看以下視頻)

名家視評》黃介正:習川首會 台灣必須高度重視

中國國家主席習近平與美國總統川普可能很快就要會面，這兩大國元首見面比過往的經驗要快。主要是兩種原因造成，其一是中美兩國交往的政治基礎「一個中國」政策，美方的態度如何?其次就是不斷惡化的朝鮮半島形勢。

名家視評》黃介正:習川首會 台灣必須高度重視

中方已經暗示，兩國元首峰會將會觸及經貿問題、區域安全問題，最後就是「一個中國」問題，尤其是兩岸制度協商溝通暫時不穩定情況下，台灣該如何看待兩國元首的見面?

習近平與川普會面，對於區域安全、國際經貿乃至於兩岸關係會有甚麼變化，且看黃介正教授翔實的分析。

(中時電子報)