修剪超高行道樹 高巿府汛期前2個月開始作業

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高雄巿養工處修剪超高行道樹。(養工處提供)

近兩年颱風如蘇迪勒、尼伯特、莫蘭蒂、梅姬等，造成高雄巿上萬棵樹木倒伏或折斷，災情嚴重，高巿府工務局因此於去年10月邀集專家學者召開「高雄市樹木種植相關議題座談會」集思廣益。

會中提出喬木越高大或樹冠越大，颱風期間越易傾倒，建議修剪由安全、健康、景觀、樹型4個面向著手，利用加強修剪過長枝條、修剪夾角過小枝條、避免過度提升主幹等適度修剪不定芽之方式調整樹型，因此養工處特於汛期前兩個月提早展開行道樹修剪。

養工處表示，鳳山區南京路人行道黑板樹，因樹高已達5層樓，枝下幹過高且樹冠過重，且其質脆淺根特性於風災時易有折斷枝掉落，甚至連根拔起，經修剪後樹冠層通風、透光性皆佳。

除鳳山南京路外，養工處近期也將安排中崙、牛潮埔等區域的行道樹修剪，修剪樹木作業時段為每日上午9時至下午5時，施作前會張貼公告，請民眾注意及提前改道。

(中時)