可愛！闖BBC直播萌娃又爆紅 意外成時尚指標

爆紅教授一家(從右至左)：凱利、馬莉恩、金正雅及被抱著的弟弟詹姆士(James)。(圖/美聯社)

馬莉恩和弟弟意外闖入爸爸的直播採訪，讓一家人爆紅。(影片/BBC World Facebook)

南韓釜山大學教授凱利（Robert Kelly）上個星期接受《英國廣播公司》(BBC)連線訪問，意外被他的一對兒女闖入鏡頭，當下尷尬又可愛的景象，讓他們一家人也因此在網路上爆紅。事後不僅英國BBC再次連線訪問這一家人，還原影片事發當下，就連南韓釜山大學也幫這家人舉辦了一場記者會，而「闖禍」的教授女兒在記者會上，含著棒棒糖發呆的可愛模樣，再加上她幾次亮相鏡頭前的搭配得宜的服裝，意外再次成為網友熱蒐的時尚指標，不少網友表示想穿得跟她一樣，也讓大家見識到這一家的紅遍全球的魅力。

馬莉恩在記者會現場含著棒棒糖的模樣十分可愛。(圖/美聯社)

南韓的釜山大學於16日在校內幫凱利舉辦了一場，儘管前一天的BBC訪問已經為大家解惑過，大家十分仍對直播當下非常好奇，也準備了許多問題，向凱利和他的妻子金正雅(音譯)發問，包括凱利當下為什麼不起身，是不是因為其實他在直播當下沒有穿褲子，這讓凱利好笑又無奈的表示，自己走到哪裡都被問這個問題，甚至連記者會當天中午都還有人繼續問他這個問題，而他也澄清自己有穿褲子，不想起身是因為自己想要繼續接受採訪。

馬莉恩第一次誤闖爸爸的直播鏡頭穿著備受網友喜愛，網友也模仿了馬莉恩的樣子配出了類似的造型。(圖/twitter)

網友表示馬莉恩的造型不好模仿。(圖/twitter)

馬莉恩釜山大學的記者會上穿的風衣被指是時尚品牌Burberry的風格，眼鏡也備受大家喜歡。(圖/twitter)

網友很喜歡馬莉恩的外套。(圖/twitter)

馬莉恩呆萌模樣深受大家喜愛，網友表示馬莉恩以後沒當上世界的總統，他會很難過。(圖/twitter)

而儘管整場記者會的主要發言人是凱利，但不少人的目光又再次被教授的女兒瑪莉恩(Marion)給吸引，因為她在記者會上含著棒棒糖發呆的模樣，讓大家覺得超可愛，再加上3次出現在鏡頭前瑪莉恩搭配得宜的服飾，事後被不少網友熱搜，不少早就脫離幼年時期的網友，紛紛表示想穿得像4歲的馬莉恩一樣，也讓她成為意外的時尚指標，再次爆紅。

(中時電子報)