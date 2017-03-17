可玩可讀! 文學經典《尤利西斯》變身VR遊戲

一名男子戴上VR頭罩體驗虛擬世界。(圖/美聯社)

厚重的文學經典也能變有趣?厚厚一本英文書，往往令一般讀者卻步，但是如果把它拿來當成遊戲背景，可能就有很多人願意讀讀看。現在美國波士頓學院的學生打算將愛爾蘭文學大師喬伊斯的經典名著《尤利西斯》，打造成一款可以應用在VR領域的遊戲。

美聯社報導，美國波士頓學院教授 Joseph Nugent計畫帶領學生打造一個專屬喬伊(James Joyce)經典名著《尤利西斯》(Ulysses)的VR版遊戲。這群喬伊斯粉絲的目的，當然是吸引更多人閱讀文學經典，除此之外，還可以將過去想像中的文學場景，變成眼前可見的虛擬場景，提供更多觀眾體驗文學魅力的一種新方式。

Joseph Nugent說，VR實境的尖端技術正在開發，我們確實處在發展階段，很多東西沒有先例可循，也沒有前人指導，我們現在製作出來的遊戲版本純粹是把想像具體化而已。

這款新版VR遊戲預計在今年6月16日推出，每年都柏林都會舉辦「布魯姆日」（BloomsDay）慶祝活動，他們打算在這1天發表這款新版VR遊戲，讓遊客體驗。他們上個月已經先在羅馬1場學術研討會中發表研究成果。

《尤利西斯》(Ulysses)是愛爾蘭現代主義作家喬伊斯在1922年出版的長篇小說，描述都柏林人Leopold Bloom在1904年6月16日那天，作為一名廣告推銷員，苦悶的一天所發生的日常種種經歷。

(中時電子報)

《尤利西斯》(Ulysses)作者詹姆斯.喬伊斯(James Joyce)檔案照片。(圖/美聯社)