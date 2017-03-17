販售竄改里程數中古車 查證屬實移送法辦
新北市政府法制局統計2016年3月1日至2017年2月28日中古車買賣糾紛案件，消費者因車輛里程數被竄改的申訴案件有13件，占全部104件的1成多，顯見中古車買賣市場存有侵害消費者權益的風險。
法制局為導正新北轄內中古車買賣市場風氣，除將建請中央研議把中古車里程數列為車商應調查事項，違反者消費者可解除契約外，若查有實據顯示是車商自行竄改里程數時，將移請檢調單位偵辦調查。
有消費者申訴，車買來時里程數才5萬多公里，使用不到2個月，傳動軸、壓縮機、避震器及李子串等零件都得更換，經原廠檢查發現該車先前保養里程數已達17萬多公里。
消保官表示，中古車買賣本就存有相當的風險，對於車輛的里程數及出廠年份是屬消費者選購車輛的重要交易資訊，但是消保官在受理中古車買賣糾紛時，常發現部分車商所販售車輛的里程數被竄改，而買賣合約上卻以「現況交車」、「里程數不保證」、「不擔保里程數」等排除條款來規避法律責任。
法制局認為，交通部公路總局已於2015年10月1日起開放民眾可查詢監理站車輛驗車時所註記的行駛里程數及檢驗日期，故主管機關應可強制車商須做到車輛現況里程數的查證義務，倘里程數有虛假不實時，應賦予消費者解約權利，以杜絕中古車作假風氣。
此外，法制局為防止中古車買賣市場上竄改里程數的不良風氣，若查有實據顯示車商自行竄改里程數者，將移請檢調單位偵辦。
(中時)
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