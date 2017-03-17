南投少年安置機構 驚爆男男集體性侵案

南投縣一家少年安置機構，驚爆男男性侵案！南投地檢署檢察官偵查發現，有4名被害人，遭性侵10起 ；4名加害人中，陳姓成年人5萬元交保，另3名少年移送少年法庭。

南投地檢署主任檢王銘裕指出，2016年12月間，南投縣政府社會處通報轄內發生未滿16歲少年，與成年男性多次猥褻及性交案件！

檢察官黃慧倫偵查後，發現各次妨害性自主犯行，都是被害人在安置機構時發生；由於情節嚴重，而且該機構仍在運作，且沒有向主管機關通報紀錄，恐怕有其他被害人及加害人，仍在安置機構內，而處於遭受性侵害或有其他影響身心健康之虞！

黃慧倫指揮縣警局婦幼隊、草屯、埔里、仁愛等分局、保安隊及少年隊，搜索該機構行政中心及學員宿舍共5處，並聯繫南投縣政府社會處同步實施行政稽查。

初步查獲妨害性自主行為近10起，被害少年4名，涉案人數4人，其中陳姓成年人諭知5萬元交保，3名少年移送南投地院少年法庭，被害人則另行安置其他機構。

(中時)