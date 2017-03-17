家齊「解構建築」展國際志工也驚奇

國際志工一同與家齊學生探索解構建築。（黃文博攝）

家齊高中融合國際交流與空間美感教育，由美術科教師帶領高一學生用剪紙、摺紙等方式完成近百件的「解構建築」作品，並利用家齊藝廊空間進行佈展，每一項作品都是對家齊校園空間改造的創意發想，將建築元素諸如：樓梯和牆壁之間做變形和位移，完成視覺外觀所產生的「解構」風格，展期即日起至3月31日。

國際青年文化交流社利用本週社團時間，邀集正在家齊駐校的拉脫維亞籍志工莉娜，以及正在其他社福機構或學校服務的愛爾蘭、丹麥、宏都拉斯志工等4人一起看展，做為探索家齊空間的另類互動方式，國際志工們無不驚訝於高中生們的無限創意。

家齊美術科李倩雯老師本身對建築十分感興趣，這個學年度便以環境設計為主題，引導高一學生藉由實際走訪體驗生活空間的微妙變化，同時融入光箱的光影與空間設計教學；這次在家齊藝廊展覽的主題更進一步帶領高一學生重新體驗家齊的校園空間，並讓學生們結合剪紙與折紙等手法，實驗空間的美學設計。

近百件的作品中，不乏對圖書館空間的創意想像，例如：外型以書頁翻閱的設計突顯對圖書館外觀的設計思考；又如家齊校園充斥因應地形高低起伏的樓梯實在很多，高一學生便發揮巧思，讓樓梯可以融入禮堂的建築外觀，形成裝置藝術的一環。李倩雯老師帶著學生從空間探索、完成作品到藝廊佈展，讓高一學生探索體驗如何「策展」與「佈展」，提升設計思考與組織能力。

「家齊藝廊」自去年試營運以來，陸續由圖書館接洽法籍藝術家聶可駐校進行「走走臺南」地圖攝影作品展，並與衛城出版社合作「轉型正義影像展」，這學期除了結合師生美術作品，更將與社會科合作人權系列展覽，以及「主婦們的午後時光」攝影展，期待能為高中校園帶來另類的跨界交流與美學激盪。

(中時)