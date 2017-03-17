明新科大與產後護理之家簽約合作 畢業即就業

新竹縣明新科大17日與美悅產後護理之家簽署策略聯盟合作，產學共同創造「產後護理業」產值與就業機會。（陳育賢攝）

新竹縣明新科大副校長黃信行（右），17日與美悅產後護理之家總經理梁麗芬，簽署策略聯盟合作，產學共同創造「產後護理業」產值與就業機會。（陳育賢攝）

明新科大幼保系同學在模擬教室實習工作。（陳育賢攝）

明新科大幼保系同學在模擬教室實習工作。（陳育賢攝）

明新科大幼保系同學在模擬教室實習工作。（陳育賢攝）

為將產後護理專業領域，提供學生實習及就業媒合，學界並提供師資資詢與培育等合作，新竹縣明新科技大學17日與美悅產後護理之家簽署產學合作約定，雙方即日起以建教合作為架構，未來能讓明新幼保等系學生實習，若成績優秀更可畢業即就業。

明新科大副校長黃信行表示，坐月子是華人特有的文化，產後護理的專業需求，在少子化或景氣循環等因素下，反而愈見增長，而有大量人才需求，樂見雙方合作，明新科大也將提供豐沛的師資與專業資源來支持。

黃信行說，美悅即將在今年六月於新竹市成立全台最大的產後護理之家，提供母嬰專屬的產後生活照護與衛教，預期可帶出產後護理相關的大量工作機會，這次透過與業界的產學合作，可提供明新學生更多元的就業管道。

美悅產後護理之家總經理梁麗芬則表示，新竹地區的生育率是全台最高，美悅來新竹區設立新據點，就是看中在地深耕的明新科大在職業訓練的實力與優良的教學資源，因此選定與明新幼保系、運管系等相關領域科系進行合作，期待雙方共同的合作，能為新竹在地做出貢獻與回饋。

黃信行同時強調，務實致用是明新產學合作方向，此次雙方的合作內容將分為3大項，包括明新科大選派教師至美悅擔任師資、美悅提供明新科大學生實習或建教合作機會、美悅優先協助明新科大畢業生就業等。

(中時)