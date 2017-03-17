遊客破350萬人 紐西蘭陷入經濟環保兩難

位於紐西蘭南島的普卡基湖，背後是南阿爾卑斯山，也是「魔戒」電影中重要的場景。（達志影像/Shutterstock）

在全世界各國都在拉攏觀光客的同時，南半球卻有國家憂慮來訪人數過多，讓他們陷入經濟發展與環境保護的兩難困境。擁有470萬常住人口的紐西蘭，去年度來訪的國際觀光客暴漲12%，突破350萬人大關。紐國政府更預期，若按照這個比例發展，2022年觀光客人數將逼近全國人口。對此成長趨勢，卻讓紐西蘭深感憂慮。

據彭博社（Bloomberg）報導，因電影《魔戒》（The Lord of the Rings）而爆紅的紐西蘭，因擁有大片壯麗自然景觀與人文景色，吸引大批國際觀光客前往朝聖。紐西蘭政府表示，去年度入境遊客比例大漲12%，突破350萬人大關，若照此成長比例，2022年時將達到450萬人，幾乎等同於紐國常住人口總數，如此快速的成長，不僅沒讓紐國感到高興，反而陷入兩難。紐西蘭官方擔心過多的遊客數量，可能造成境內脆弱的自然景觀遭受破壞，以及毛利人等傳統文化被影響。

紐西蘭著名的特卡波湖景點。（達志影像/Shutterstock）

分為南、北島的紐西蘭，除了擁有英國維多利亞時期的古典建築群外，更多的是包含火山、冰川、峽谷與草原的自然景觀，透過《魔戒》三部曲的電影場景，讓全世界觀眾看到美麗的紐西蘭。而身為島國的他們，海洋資源也是一大特色，沿海的座頭鯨、海豚等生物也讓許多遊客為之驚豔，南島更成為前往南極洲的最終補給地之一，每年吸引不少科學家與遊客從此中轉至南極探險。島上的毛利人文化，更在紐西蘭官方刻意地保護下，成為當地重要的文化特色，讓紐西蘭成為集自然、海洋及人文於一地的旅遊勝地。

對於紐西蘭而言，旅遊確實是把雙刃劍，過多的人潮、車輛和廢氣污染，都可能一不小心讓上萬、上百萬年的自然景觀毀於一旦，但每年所產生的高額收益，也讓紐國政府無法完全捨棄。未來如何平衡經濟與環保兩者，恐將是紐西蘭官方最傷腦筋的議題之一。

(中時電子報)