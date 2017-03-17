春暖長蟲出沒 民眾需有防蛇意識
時序驚蟄，大地回暖、春雷震響，長蟲蠢動，南投縣魚池消防分隊近1個禮拜內，已連續處理2條黑眉錦蛇，資深隊員黃一民說，爬蟲類活動的季節已經來臨，民眾無論在野外或鄉村農舍，都應有防蛇意識，眼睛先看清楚，腳才踩出去。
魚池消防分隊今年開春處理的第1尾大型蛇類是在12日禮拜天，新城村鹿篙聚落陳姓居民報案指屋內出現手臂粗的黃斑紋長蟲。消防隊員簡宏名率役男前往捕捉，發現是長度超過2公尺的保育類黑眉錦蛇，以其粗度判斷應是即將產卵，日前已交縣府農業處處理。
今天大早，魚池街區王姓民眾主動送交1尾長約2公尺、色澤斑斕的黑眉錦蛇。黃一民表示，黑眉錦蛇無毒無害，但常常為了捕食老鼠而爬進人們的居家領域，像是倉庫、置物間等，把屋主嚇得哇哇叫。這尾漂亮的錦蛇，這兩天先安置，並已通報農業。
(中時)
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